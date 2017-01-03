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Машрапов невиновен в совершении теракта в Стамбуле

03 января 2017 13:29
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Новости Беларуси. Двое иностранцев задержаны в аэропорту Стамбула по подозрению в осуществлении теракта в новогоднюю ночь. СМИ успели назвать и имя исполнителя кровавой расправы. Но информацию о том, что нападение совершил 28-летний гражданин Кыргызстана, позднее опровергли.

В Интернете появилось селфи предполагаемого преступника. На этих кадрах мужчина снимает себя во время прогулки по городу.

Напомним, поражающая своей жестокостью и цинизмом атака произошла в первые часы нового года. Мужчина в маске открыл беспорядочный огонь по людям в клубе. Погибли 39 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Теракт в ночном клубе в Стамбуле

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