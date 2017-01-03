Селфи стамбульского террориста появилось в Сети

Новости Турции. В Интернете появилось селфи террориста, устроившего массовый расстрел в ночном клубе Стамбула. На этих кадрах мужчина снимает себя во время прогулки по городу. Возможно, именно в тот момент он выбирал наиболее удачный объект для нападения.

Напомним, поражающая своей жестокостью и цинизмом атака произошла в первые часы нового года. Мужчина в маске застрелил полицейского у входа в клуб, зашел внутрь и открыл беспорядочный огонь по людям. Погибли 39 человек, 16 из них – иностранцы, в том числе россиянка и миллиардер из Иордании, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.