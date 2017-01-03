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Селфи стамбульского террориста появилось в Сети

03 января 2017 10:16
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Новости Турции. В Интернете появилось селфи террориста, устроившего массовый расстрел в ночном клубе Стамбула. На этих кадрах мужчина снимает себя во время прогулки по городу. Возможно, именно в тот момент он выбирал наиболее удачный объект для нападения.

Напомним, поражающая своей жестокостью и цинизмом атака произошла в первые часы нового года. Мужчина в маске застрелил полицейского у входа в клуб, зашел внутрь и открыл беспорядочный огонь по людям. Погибли 39 человек, 16 из них – иностранцы, в том числе россиянка и миллиардер из Иордании, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Теракт в ночном клубе в Стамбуле

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