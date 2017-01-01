Прямой эфир

Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: в результате стрельбы в клубе погибли 39 человек, около 70 ранены

01 января 2017 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В то время, когда люди загадывают желания и строят планы на будущее, в Стамбуле праздник омрачил очередной теракт. Новогодней ночью в одном из клубов произошло вооруженное нападение. В результате атаки погибли 39 человек. Среди них 16 иностранных граждан. Еще около 70 получили ранения.

В разгар торжества в заведение ворвался мужчина в костюме Санта Клауса и открыл огонь по посетителям. В этот момент в клубе находилось около 800 гостей. Люди в панике бросились к выходу. Чтобы спастись, многие прыгали в пролив Босфор.

После атаки преступнику удалось скрыться. Его разыскивает полиция. Власти признали нападение террористическим актом. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет наличие граждан нашей страны среди пострадавших в теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Терроризм # Теракт в ночном клубе в Стамбуле

Другие новости рубрики

Все новости
Пропавший без вести посол Греции в Бразилии найден убитым в сожженной машине
30 декабря 2016 10:07

Пропавший без вести посол Греции в Бразилии найден убитым в сожженной машине

В университете Юты мужчина убил свою жену, а потом застрелился сам
30 декабря 2016 10:07

В университете Юты мужчина убил свою жену, а потом застрелился сам

В Индии около 60 горняков оказались заблокированы в обрушившейся угольной шахте
30 декабря 2016 07:32

В Индии около 60 горняков оказались заблокированы в обрушившейся угольной шахте