Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: в результате стрельбы в клубе погибли 39 человек, около 70 ранены

Новости Турции. В то время, когда люди загадывают желания и строят планы на будущее, в Стамбуле праздник омрачил очередной теракт. Новогодней ночью в одном из клубов произошло вооруженное нападение. В результате атаки погибли 39 человек. Среди них 16 иностранных граждан. Еще около 70 получили ранения.

В разгар торжества в заведение ворвался мужчина в костюме Санта Клауса и открыл огонь по посетителям. В этот момент в клубе находилось около 800 гостей. Люди в панике бросились к выходу. Чтобы спастись, многие прыгали в пролив Босфор.

После атаки преступнику удалось скрыться. Его разыскивает полиция. Власти признали нападение террористическим актом. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет наличие граждан нашей страны среди пострадавших в теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.