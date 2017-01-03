Прямой эфир

28-летняя россиянка, погибшая в турецком клубе, отправилась в Стамбул за новой жизнью

03 января 2017 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Нуране Гасановой было 28 лет. Девушка давно мечтала переехать на постоянное место жительства в теплую страну. После пережитой несчастной любви Нурана наконец поверила в новые отношения. Друзья и родственники вспоминают: она была уверена, что 2017 год принесет перемены, и обязательно в лучшую сторону.

Напомним, гражданка России погибла в результате теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле. Последние годы, Нурана жила в Баку, оттуда и прилетела в Стамбул. Поэтому турецкие власти сначала приняли ее за гражданку Азербайджана.

На опознание в Турцию отправилась старшая сестра Нураны. 



Как сообщают российские издания, девушку похоронят на исторической родине, в Азербайджане.

# Фотофакт # Нурана Гасанова # Теракт в ночном клубе в Стамбуле

Другие новости рубрики

Все новости
28-летний гражданин Кыргызстана подозревается в совершении теракта в Стамбуле
03 января 2017 13:12

28-летний гражданин Кыргызстана подозревается в совершении теракта в Стамбуле

Селфи стамбульского террориста появилось в Сети
03 января 2017 10:16

Селфи стамбульского террориста появилось в Сети

Во Франции законодательно запретили беспокоить сотрудников в нерабочие часы
03 января 2017 10:14

Во Франции законодательно запретили беспокоить сотрудников в нерабочие часы