28-летний гражданин Кыргызстана подозревается в совершении теракта в Стамбуле

Новости Турции. В Турции установили личность террориста, устроившего массовый расстрел в ночном клубе Стамбула. По данным правоохранителей, это 28-летний гражданин Кыргызстана. Сейчас ведется его поиск – после нападения на ночной клуб преступнику удалось сбежать.

Ранее в интернете появилось его селфи. На этих кадрах мужчина снимает себя во время прогулки по городу. Возможно, именно в тот момент он выбирал наиболее удачный объект для нападения.

Напомним, поражающая своей жестокостью и цинизмом атака произошла в первые часы нового года. Мужчина в маске открыл беспорядочный огонь по людям в клубе. Погибли 39 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.