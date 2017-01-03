Прямой эфир

28-летний гражданин Кыргызстана подозревается в совершении теракта в Стамбуле

03 января 2017 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В Турции установили личность террориста, устроившего массовый расстрел в ночном клубе Стамбула. По данным правоохранителей, это 28-летний гражданин Кыргызстана. Сейчас ведется его поиск – после нападения на ночной клуб преступнику удалось сбежать.

Ранее в интернете появилось его селфи. На этих кадрах мужчина снимает себя во время прогулки по городу. Возможно, именно в тот момент он выбирал наиболее удачный объект для нападения.

Напомним, поражающая своей жестокостью и цинизмом атака произошла в первые часы нового года. Мужчина в маске открыл беспорядочный огонь по людям в клубе. Погибли 39 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Теракт в ночном клубе в Стамбуле

Другие новости рубрики

Все новости
Селфи стамбульского террориста появилось в Сети
03 января 2017 10:16

Селфи стамбульского террориста появилось в Сети

Во Франции законодательно запретили беспокоить сотрудников в нерабочие часы
03 января 2017 10:14

Во Франции законодательно запретили беспокоить сотрудников в нерабочие часы

В Турции продолжают искать террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек
03 января 2017 07:50

В Турции продолжают искать террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек