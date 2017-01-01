Санта Клаус с автоматом Калашникова и десятки убитых: хроника теракта в ночном клубе Стамбула

Новости Турции. В то время, когда люди загадывают желания и строят планы на будущее, в Стамбуле праздник омрачил очередной теракт. Новогодней ночью в одном из клубов произошло вооруженное нападение. В результате атаки погибли 39 человек. Среди них 16 иностранных граждан. Еще около 70 получили ранения.

Генконсульство Беларуси в Стамбуле выясняет, наличие среди пострадавших наших граждан. Ранее МИД рекомендовал белорусам, находящихся в Турции, связаться с родственниками.

700 человек. Они собрались, чтобы весело отпраздновать Новый год. В клубе заранее были усилены меры безопасности. На входе стояла полиция. Никто не подозревал, что в минуты, когда весь мир начинает новую жизнь, она прервется почти для 40 человек. Посетители стали живой мишенью. Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения. Мужчина в костюме Санта Клауса еще на входе убивает офицера полиции, врывается в клуб и хладнокровно расстреливает людей.

Женщина:

Мы были внутри, праздновали. Вдруг муж сказал лечь на пол и упал на меня. А потом началась стрельба. Их было двое или трое. Затем появился дым. Люди бежали прямо по нам. Мы пробирались сквозь толпу, расталкивая других. Все вокруг плакали. Потом появилась полиция. У мужа три ранения.

Люди в панике бросились к выходу. Чтобы спастись, многие прыгали в пролив Босфор.

Тем временем из автомата Калашникова преступник выпускает семь обойм. 39 человек погибают на месте, 70 раненых. Многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Не исключено, что жертв будет больше.

Мужчина:

Мы были снаружи и вдруг люди стали выбегать из клуба. Паника, все кричали. Потом стали подъезжать машины полиции и скорой.

После кровавой расправы террористу удалось скрыться. Данные очевидцев и полиции расходятся. Посетители уверены: нападавших было несколько. Однако стражи порядка опровергают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции:

Согласно той информации, которая есть у полиции, стрелок был один, без сообщников. Он вошел внутрь, открыл огонь, затем, судя по всему, переоделся и попытался сбежать. Сейчас полиция пытается уточнить детали.

Нападавшему удалось скрыться. Его разыскивает полиция. Как выяснилось позже, среди погибших 16 иностранцев. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет наличие граждан нашей страны среди пострадавших в теракте. МИД рекомендовал белорусам, находящимся в Турции, связаться с родными и быть предельно острожными.

Эта ночь должна была стать одним из самых счастливых воспоминаний в наступившем году, однако сотни человек теперь не смогут говорить о ней без слез и дрожи в голосе.

Слова скорби в связи со стрельбой в ночном клубе выражают мировые лидеры. Соболезнования президенту Турции Реджэпу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле выразил Александр Лукашенко.