В аэропорту Стамбула задержаны двое иностранцев, подозреваемых в совершении теракта

Новости Турции. Двое иностранцев задержаны в аэропорту Стамбула по подозрению в совершении теракта в новогоднюю ночь. СМИ успели назвать и имя исполнителя кровавой расправы. Но информацию о том, что нападение совершил 28-летний гражданин Кыргызстана, позднее опровергли.

В Интернете появилось селфи предполагаемого преступника. На этих кадрах мужчина снимает себя во время прогулки по городу.

Поражающая своей жестокостью и цинизмом атака произошла в первые часы Нового года. Мужчина в маске открыл беспорядочный огонь по людям в клубе. Погибли 39 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.