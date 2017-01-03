В Турции продолжают искать террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек

Новости Турции. В Турции продолжаются поиски террориста, который хладнокровно расстрелял в новогоднюю ночь 39 человек. По делу о нападении на популярный ночной клуб в Стамбуле арестованы уже 12 человек.

Известно, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание террориста. Напомним, трагедия произошла в первые часы нового года. Мужчина в маске застрелил полицейского у входа в клуб, вошел внутрь и открыл беспорядочный огонь по людям. После нападения ему удалось скрыться, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.