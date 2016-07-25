Теракт в немецком Ансбахе совершил сириец, которому отказали в статусе беженца

Новости Германии. Власти Германии не видят религиозного экстремизма в действиях террориста из Ансбаха.

Более вероятным является нервный срыв, вызванный отказом ему в убежище.

Вечером 24 июля выходец из Сирии привел в действие взрывное устройство неподалеку от места проведения музыкального фестиваля.

Террорист стал единственной жертвой, однако из 12 раненых трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Удалось установить, что пройти на огороженную территорию, где проводился концерт open-air, бомбисту не позволила полиция. Правоохранителям удалось организовано эвакуировать несколько тысяч человек.

Нынешняя атака стала четвертой за последние дни.

Прежде случился расстрел в Мюнхене, где погибли 10 человек, и два нападения с мачете, в результате которых убит один человек и ранено пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.