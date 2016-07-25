Новый теракт в Германии: сириец взорвал бомбу недалеко от места проведения музыкального фестиваля

Новости Германии. Четвертая террористическая атака в Германии за неделю: на сей раз взрыв прогремел в баварском Ансбахе. Сириец, которому около года назад было отказано в убежище немецкими властями, привел в действие взрывное устройство неподалеку от места проведения музыкального фестиваля.

Погиб лишь сам террорист, но из 12 раненых трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Удалось установить, что пройти на огороженную территорию, где проводился концерт open-air, бомбисту не позволила полиция. А на момент совершения теракта концерт уже закончился. Правоохранителям удалось организовано эвакуировать несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.