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Во Франкфурте прошёл Чемпионат мира по квиддичу

25 июля 2016 08:53
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Новости Германии. В немецком Франкфурте завершился Чемпионат мира по квиддичу. Надо сказать, в кино и в книгах этот вид спорта выглядит много более внушительно. В реальной жизни он представляет собой довольно бестолковую суету множества игроков, которые гарцуют, оседлав палку.

Однако свои поклонники, и довольно многочисленные, у этого вида спорта есть. В квиддич играют на планете 700 команд. Чемпионаты, подобные нынешнему, проводятся с 2005 года, когда его учредил помешавшийся на Гарри Поттере студент из Вермонта.

Атмосфера соревнований не была сказочной, но была веселой и азартной. Для успеха спортивных соревнований этого вполне достаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

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