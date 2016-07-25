Хиллари Клинтон уличили в мошенничестве с голосами избирателей

Новости США. В американской Филадельфии открывается конвент демократов, на котором будет официально выдвинута в качестве кандидата от этой партии Хиллари Родэм Клинтон. Если в конце прошлой недели можно было уверено говорить, что неожиданностей здесь не будет, то теперь перспективы конвента оказались внезапно омрачены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте Викиликс опубликованы тысячи писем активистов и администраторов демократической партии, которые рисуют неожиданную картину. Оказалось, что соперника Хиллари сенатора Берни Сандерса отодвигали от президентской номинации с применением недобросовестных и даже мошеннических средств.

Нынешнее большинство на конвенте, которое обеспечивает Хиллари право на выдвижение кандидатом, оказывается сомнительным. Вопрос лишь в том, вызовет ли это бунт рядовых активистов, приведет ли к тому, что конвент изменит свое течение?