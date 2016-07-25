В Кувейте зафиксирована рекордно высокая температура

Новости Кувейта. В Кувейте, в местечке Аль-Мутриба, была зафиксирована рекордно высокая температура. Здесь столбик термометра поднялся до 54°С. Синоптики из этого небольшого княжества сообщили о своих наблюдениях ещё 4 дня тому назад, но Международной метеорологической организации потребовалось время на проверку этих данных.

Дважды в истории наблюдалась, как будто, ещё более высокая температура. В Калифорнии в 1913 столбик термометра достиг отметки в 56°С, а в Ливии 1922 – даже до 58°С. Однако метеорологи полагают те измерения не вполне достоверными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.