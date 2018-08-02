Видео крушения самолёта в Мексике снял один из пассажиров

Новости Мексики. Один из пассажиров упавшего в Мексике 1 августа самолёта записал полёт на камеру. Ролик был опубликован в социальных сетях в тот же день.
На кадрах видно, что самолёт медленно поднимается со взлётной полосы. Снаружи воздушного судна идёт дождь. В определённый момент происходит удар, в результате которого, похоже, снимавший выронил камеру.
Фото: facebook.com/ramin.parsa.7
Как сообщалось ранее, самолёт рухнул 1 августа в 00:00 по московскому времени. На борту находились 103 человека. В результате произошедшего никто не погиб. Для расследования причин падения летательного аппарата была создана комиссия.
По словам специалиста, взлетавшее воздушное судно попало в сильный нисходящий поток в зоне осадков.
Также эксперт отметил, что одним из положительных факторов в случившемся была полная загруженность самолёта (подробнее здесь).