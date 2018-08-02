Видео крушения самолёта в Мексике снял один из пассажиров

Новости Мексики. Один из пассажиров упавшего в Мексике 1 августа самолёта записал полёт на камеру. Ролик был опубликован в социальных сетях в тот же день.

На кадрах видно, что самолёт медленно поднимается со взлётной полосы. Снаружи воздушного судна идёт дождь. В определённый момент происходит удар, в результате которого, похоже, снимавший выронил камеру.