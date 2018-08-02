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Видео крушения самолёта в Мексике снял один из пассажиров

02 августа 2018 13:29
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Новости Мексики. Один из пассажиров упавшего в Мексике 1 августа самолёта записал полёт на камеру. Ролик был опубликован в социальных сетях в тот же день.  

На кадрах видно, что самолёт медленно поднимается со взлётной полосы. Снаружи воздушного судна идёт дождь. В определённый момент происходит удар, в результате которого, похоже, снимавший выронил камеру.  

Видео крушения самолёта в Мексике снял один из пассажиров-1

Фото: facebook.com/ramin.parsa.7  

Как сообщалось ранее, самолёт рухнул 1 августа в 00:00 по московскому времени. На борту находились 103 человека. В результате произошедшего никто не погиб. Для расследования причин падения летательного аппарата была создана комиссия.  

По словам специалиста, взлетавшее воздушное судно попало в сильный нисходящий поток в зоне осадков.  

Также эксперт отметил, что одним из положительных факторов в случившемся была полная загруженность самолёта (подробнее здесь).  

# Крушение

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