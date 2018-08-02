В Дании протестуют против запрета на одежду, скрывающую лицо: фотофакт

Новости Дании. Жители Дании протестуют против закона, который запрещает носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. В таких предметов гардероба входят паранджа, балаклава, бурка, чадра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Дании. Жители Дании протестуют против закона, который запрещает носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. В таких предметов гардероба входят паранджа, балаклава, бурка, чадра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ был принят в мае 2018 года. Запрет не касается рабочей спецодежды, а также маскарадных костюмов, лыжных и зимних масок.
Разрешено носить в общественных местах и платки, скрывающие лишь волосы. Нарушителей могут оштрафовать и даже заключить под стражу на полгода.