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В Дании протестуют против запрета на одежду, скрывающую лицо: фотофакт

02 августа 2018 12:53
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Новости Дании. Жители Дании протестуют против закона, который запрещает носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. В таких предметов гардероба входят паранджа, балаклава, бурка, чадра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании протестуют против запрета на одежду, скрывающую лицо: фотофакт-1

Документ был принят в мае 2018 года. Запрет не касается рабочей спецодежды, а также маскарадных костюмов, лыжных и зимних масок.

В Дании протестуют против запрета на одежду, скрывающую лицо: фотофакт-4

Разрешено носить в общественных местах и платки, скрывающие лишь волосы. Нарушителей могут оштрафовать и даже заключить под стражу на полгода.

# Акции протеста

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