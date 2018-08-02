На 85 году умер актёр фильмов «Жестокий романс» и «Адъютант его превосходительства»

Новости России. 2 августа на 85 году жизни скончался актёр театра и кино Юрий Мартынов. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактёра.
«Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии», – сказал директор театра.
По сведениям «Пятого канала», артист умер в своей квартире в Москве от остановки сердца.
Юрий Мартынов родился 4 мая 1934 года. Через 24 года мужчина стал выпускником ВГИК.
Начиная с 1960 года актёр более 50 лет служил в Государственном театре киноактёра.
Мартынов исполнил роли примерно в 120 фильмах, среди которых «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Дела сердечные», «Чёрный принц», «Адъютант его превосходительства» и другие.
На прошлой неделе Театр киноактёра простился с ещё одним коллегой.
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