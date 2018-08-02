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На 85 году умер актёр фильмов «Жестокий романс» и «Адъютант его превосходительства»

02 августа 2018 14:18
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Новости России. 2 августа на 85 году жизни скончался актёр театра и кино Юрий Мартынов. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактёра.  

«Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии», – сказал директор театра.  

По сведениям «Пятого канала», артист умер в своей квартире в Москве от остановки сердца.  

Юрий Мартынов родился 4 мая 1934 года. Через 24 года мужчина стал выпускником ВГИК.  

Начиная с 1960 года актёр более 50 лет служил в Государственном театре киноактёра.  

Мартынов исполнил роли примерно в 120 фильмах, среди которых «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Дела сердечные», «Чёрный принц», «Адъютант его превосходительства» и другие.  

На прошлой неделе Театр киноактёра простился с ещё одним коллегой.  

Из-за осложнений после перенесённой пневмонии умер Александр Исаков – подробнее здесь.  

# Некролог # Александр Исаков # Юрий Мартынов

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