Крупный бельгийский авиаперевозчик в период летних отпусков отменил порядка 700 рейсов

Ранее авиакомпания ограничивалась 150 аннулированными вылетами. Такое решение руководство прокомментировало как максимальный компромисс, на который они смогли пойти по требованиям профсоюзов. Накануне в ходе трехдневной забастовки тысячи сотрудников авиакомпании требовали снижения рабочей нагрузки из-за роста рейсов после открытия границ и снятия коронавирусных ограничений. По оценке аналитиков, такое решение приведет к потере дохода в 10 миллионов евро.

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