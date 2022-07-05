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Крупный бельгийский авиаперевозчик в период летних отпусков отменил порядка 700 рейсов

05 июля 2022 19:26
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Новости Бельгии. Крупнейший бельгийский авиаперевозчик в период летних отпусков отменил порядка 700 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный бельгийский авиаперевозчик в период летних отпусков отменил порядка 700 рейсов-1

Ранее авиакомпания ограничивалась 150 аннулированными вылетами. Такое решение руководство прокомментировало как максимальный компромисс, на который они смогли пойти по требованиям профсоюзов. Накануне в ходе трехдневной забастовки тысячи сотрудников авиакомпании требовали снижения рабочей нагрузки из-за роста рейсов после открытия границ и снятия коронавирусных ограничений. По оценке аналитиков, такое решение приведет к потере дохода в 10 миллионов евро.

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# Забастовка # Новости Бельгии # Фотофакт

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