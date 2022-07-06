В Эстонии газ может закончиться до начала отопительного сезона

В своем письме к министру экономики Эстонии он отметил, что объема газа, находящегося в хранилище, недостаточно, чтобы полностью обеспечить газоснабжение в регионе на весь предстоящий отопительный сезон. Кроме того, он сообщил, что партнеры концерна не могут обещать, что смогут удовлетворить весь спрос на голубое топливо в стране до того, как в Эстонию начнет поступать достаточное количество сжиженного природного газа и сланцевого масла.