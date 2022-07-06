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В Эстонии газ может закончиться до начала отопительного сезона

06 июля 2022 07:24
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Новости Эстонии. Эстония может исчерпать запасы газа до нового отопительного сезона. Такое заявление сделал глава эстонского энергетического концерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Эстонии газ может закончиться до начала отопительного сезона-1

В своем письме к министру экономики Эстонии он отметил, что объема газа, находящегося в хранилище, недостаточно, чтобы полностью обеспечить газоснабжение в регионе на весь предстоящий отопительный сезон. Кроме того, он сообщил, что партнеры концерна не могут обещать, что смогут удовлетворить весь спрос на голубое топливо в стране до того, как в Эстонию начнет поступать достаточное количество сжиженного природного газа и сланцевого масла.  

В Эстонии газ может закончиться до начала отопительного сезона-4

Сейчас запасы газа, которые есть у Эстонии, хранятся в Латвии в газохранилище, возведенном во времена Советского Союза. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не вернется к закупкам российского газа.  

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