В Эстонии газ может закончиться до начала отопительного сезона

Новости Эстонии. Эстония может исчерпать запасы газа до нового отопительного сезона. Такое заявление сделал глава эстонского энергетического концерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. Эстония может исчерпать запасы газа до нового отопительного сезона. Такое заявление сделал глава эстонского энергетического концерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своем письме к министру экономики Эстонии он отметил, что объема газа, находящегося в хранилище, недостаточно, чтобы полностью обеспечить газоснабжение в регионе на весь предстоящий отопительный сезон. Кроме того, он сообщил, что партнеры концерна не могут обещать, что смогут удовлетворить весь спрос на голубое топливо в стране до того, как в Эстонию начнет поступать достаточное количество сжиженного природного газа и сланцевого масла.
Сейчас запасы газа, которые есть у Эстонии, хранятся в Латвии в газохранилище, возведенном во времена Советского Союза. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не вернется к закупкам российского газа.
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