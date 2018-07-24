Стали известны обстоятельства гибели 28-летней футболистки Юлии Борисенко

Новости Беларуси. Стала известна причина смерти 28-летней белорусской спортсменки Юлии Борисенко.

По сведениям SPORT.TUT.BY, Юлия утонула. Об этом корреспонденту интернет-портала сообщили в Республиканском центре олимпийского резерва по футболу.

Похороны Борисенко назначены на 25 июля, они состоятся в 12:00 в Калинковичах.

Юлия Борисенко родилась 4 марта 1990 года в Таллине. Свою футбольную карьеру девушка начала в составе ФК «Зорка-БДУ». Позже спортсменка играла в за «Рязань-ВДВ» и «Дончанку» из Азова в чемпионате России, а также за «Минск» в чемпионате Беларуси.