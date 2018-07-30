Правящая партия Камбоджи по предварительным данным победила на парламентских выборах

Новости Камбоджи. Правящая народная партия Камбоджи получила все места в нижней палате парламента. Таковы предварительные данные прошедших 29 июля выборов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Камбоджи. Правящая народная партия Камбоджи получила все места в нижней палате парламента. Таковы предварительные данные прошедших 29 июля выборов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Явка составила почти 83 %. Избирательная комиссия пока не опубликовала официальные результаты волеизъявления. Итоги голосования станут известны не ранее следующего месяца.