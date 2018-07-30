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Правящая партия Камбоджи по предварительным данным победила на парламентских выборах

30 июля 2018 09:14
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Новости Камбоджи. Правящая народная партия Камбоджи получила все места в нижней палате парламента. Таковы предварительные данные прошедших 29 июля выборов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия Камбоджи по предварительным данным победила на парламентских выборах-1

Явка составила почти 83 %. Избирательная комиссия пока не опубликовала официальные результаты волеизъявления. Итоги голосования станут известны не ранее следующего месяца.

Правящая партия Камбоджи по предварительным данным победила на парламентских выборах-4

# Выборы # Фотофакт

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