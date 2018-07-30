Забастовка таксистов в Испании: водители протестуют против агрегаторов «Убер» и «Кэбифай»

Новости Испании. Настоящий хаос в двух крупнейших городах Испании вызвала забастовка таксистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Мадриде и Барселоне не прекращаются уже пятый день. Водители выступают против выдачи лицензий на аренду автомобиля с водителем, которыми пользуются компании «Убер» и «Кэбифай».