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Телиженко: Трампу надо сделать шаг к переговорам, иначе это будет провал для самого же Трампа

30 декабря 2024 20:02
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Какими ключевыми событиями и процессами запомнился уходящий 2024 год, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Телиженко: Трампу надо сделать шаг к переговорам, иначе это будет провал для самого же Трампа-2

Андрей Телиженко, политолог-американист:
Если контрпереговоры должны начаться, Трамп должен просто сделать первый шаг к миру: вывести все западные спецслужбы, а их больше 16 центров в Украине, вывести всех западных легионеров, которые воюют в Украине, оставить только диппредставительство. Трампу это надо сделать, потому что иначе это будет продолжение военных действий и не будет соглашения, никакого мирного процесса. Это будет провал для самого же Трампа.

# Международная политика # Андрей Телиженко

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