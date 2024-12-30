Телиженко: Трампу надо сделать шаг к переговорам, иначе это будет провал для самого же Трампа

Андрей Телиженко, политолог-американист:

Если контрпереговоры должны начаться, Трамп должен просто сделать первый шаг к миру: вывести все западные спецслужбы, а их больше 16 центров в Украине, вывести всех западных легионеров, которые воюют в Украине, оставить только диппредставительство. Трампу это надо сделать, потому что иначе это будет продолжение военных действий и не будет соглашения, никакого мирного процесса. Это будет провал для самого же Трампа.