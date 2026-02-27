Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью ливанской газете AI Modon заявил, что Украина якобы вернет все утраченные территории. Об этом пишет РИА Новости.

«Все <…> территории <…> неизбежно будут возвращены со временем», – заявил он.

При этом ранее СМИ США писали, что они предлагают Киеву покинуть Донбасс ради урегулирования, но Украина требует гарантий безопасности.

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В же Кремле настаивают, что это ключевое условие мира.

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