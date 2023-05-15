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Танкист ВС РФ рассказал о первом бое с немецким танком Leopard

15 мая 2023 11:02
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В ДНР российские танкисты столкнулись с немецким танком Leopard во время встречного боя, пишет ТАСС со ссылкой на командира танкового батальона ВС РФ с позывным «Тигр». 

Экипаж Leopard планировал атаковать опорный пункт Вооруженных сил РФ, но заранее был обнаружен разведкой. На встречный бой сразу же выдвинулись российские танкисты. Первый выстрел из российского танка не попал в цель из-за рельефа местности, и Leopard отступил. 

Российские танкисты 10 часов вели бой с ВСУ из подбитого танка

Ранее Германия одобрила Украине передачу 14 танков Leopard 2 и 178 танков Leopard 1A5, а также дополнительные единицы техники из запасов вооруженных сил. Всего в первом квартале 2023 года правительство ФРГ поставило вооружений в Украину на сумму почти €497 млн. Также министр обороны ФРГ заявлял об уже поставленной помощи на €3,4 млрд. 

# Вооруженные силы

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