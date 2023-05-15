ЕС на саммите G7 будет настаивать на увеличении военной помощи Украине

Европейский союз на саммите G7 намерен настаивать на увеличении помощи Киеву, которая должна быть оказана как можно скорее. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила в понедельник, 15 мая, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

По ее словам, Украину необходимо поддерживать столько, сколько потребуется. И речь в том числе идет о военной помощи, которая должна быть оказана по принципу «здесь и сейчас». Глава Еврокомиссии ожидает, что лидеры на G7 согласятся и с тем, что сильная поддержка должна быть оказана и плану украинского президента Владимира Зеленского.

Председатель Евросовета Шарль Мишель поддержал главу ЕК. Он также заявил, что Украине необходимо больше военной помощи и как можно быстрее для контрнаступательной операции ВСУ.