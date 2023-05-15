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ЕС на саммите G7 будет настаивать на увеличении военной помощи Украине

15 мая 2023 10:47
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Европейский союз на саммите G7 намерен настаивать на увеличении помощи Киеву, которая должна быть оказана как можно скорее. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила в понедельник, 15 мая, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости. 

По ее словам, Украину необходимо поддерживать столько, сколько потребуется. И речь  в том числе идет о военной помощи, которая должна быть оказана по принципу «здесь и сейчас». Глава Еврокомиссии ожидает, что лидеры на G7 согласятся и с тем, что сильная поддержка должна быть оказана и плану украинского президента Владимира Зеленского. 

Председатель Евросовета Шарль Мишель поддержал главу ЕК. Он также заявил, что Украине необходимо больше военной помощи и как можно быстрее для контрнаступательной операции ВСУ. 

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен # Шарль Мишель

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