Российские танкисты 10 часов вели бой с ВСУ из подбитого танка

Российские танкисты 10 часов отстреливались от ВСУ из подбитого танка, пишет РИА Новости со ссылкой на командира боевой машины, старшего лейтенанта Илью Балаганова.

Он рассказал, что танк был подорван на фугасе, когда они наступали на опорный пункт ВСУ, и экипаж танка был отрезан от основных войск. Российские бойцы смогли выжить благодаря защите танка.

После того, как танкисты выбрались из машины, они обнаружили, что оказались в украинских укреплениях, но в конце концов удалось вернуться к ВС РФ в 3 часа ночи. В результате этого боя весь экипаж танка получил ранения: командир был поражен осколками, механик-водитель был ранен в ноги и лицо, а наводчик – контужен.