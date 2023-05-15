Страшная авария в Мексике: при столкновении фуры и микроавтобуса погибли 26 человек, в том числе дети

Новости Мексики. 26 человек погибли в крупном ДТП на востоке Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там по пока неизвестным причинам столкнулись фура и микроавтобус, заполненный пассажирами, среди которых были дети. После столкновения он полностью выгорел.