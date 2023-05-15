Страшная авария в Мексике: при столкновении фуры и микроавтобуса погибли 26 человек, в том числе дети

Новости Мексики. 26 человек погибли в крупном ДТП на востоке Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там по пока неизвестным причинам столкнулись фура и микроавтобус, заполненный пассажирами, среди которых были дети. После столкновения он полностью выгорел.
По сообщению властей, выживших нет. Сейчас полиция ищет водителя грузовика, который, предположительно, является виновником аварии. Прибыв на место ЧП, она обнаружила лишь догорающий полуприцеп без тягача. Следователи, которые выясняют обстоятельства ДТП, подозревают, что он отцепил его и скрылся.