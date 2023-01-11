Талибы закроют все салоны красоты для женщин в Афганистане

Новости Афганистана. В Афганистане закроют все салоны красоты для женщин. Талибы дали их владельцам 10 дней на сворачивание бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого, новые власти готовят еще одно нововведение. Жительницам страны запретят работать в торговых центрах. Это далеко не первое ущемление прав женщин. Ранее им запретили получать высшее образование. Хотя после того как талибы пришли к власти в августе 2021 года, они обещали проявлять гибкость и даже ввести женщин в систему госуправления, но на практике они лишь постепенно ужесточают действующие в стране правила