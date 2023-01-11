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Неизвестные устроили стрельбу в торговом центре в США – известно о трёх погибших

11 января 2023 07:52
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Новости США. Три человека убиты в результате стрельбы в Филадельфии. Еще один получил ранения и в критическом состоянии находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные устроили стрельбу в торговом центре в США – известно о трёх погибших-1

Как сообщили свидетели, неизвестные выскочили из машины и открыли беспорядочный огонь по посетителям торгового центра. На месте происшествия полиция обнаружила более 50 гильз. Мотивы нападавших неизвестны. Подозреваемые находятся в розыске. Никакой информации о них в настоящее время не сообщается.

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# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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