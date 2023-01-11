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Из-за перехода на евро в Хорватии продавцы стали поднимать цены и обманывать покупателей

11 января 2023 07:55
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Новости Хорватии. В Хорватии после перехода страны на евро резко выросли цены. Местные жители уверены, что в этом виноваты не власти, а недобросовестные торговцы, которые решили нажиться на том, что не все могут «на ходу» пересчитывать стоимость товаров в новой валюте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за перехода на евро в Хорватии продавцы стали поднимать цены и обманывать покупателей-1

Ранее правительство призывало их не округлять цены в сторону увеличения, но большинство владельцев торговых точек этому совету не последовали. Власти назвали такие действия «несправедливой спекуляцией» и объявили войну недобросовестным продавцам. Сотни инспекторов проверяют розничных торговцев по всей стране. Правда, за первые девять дней года выписали всего два штрафа.

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# Европейский союз # Фотофакт

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