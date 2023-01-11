Из-за перехода на евро в Хорватии продавцы стали поднимать цены и обманывать покупателей

Новости Хорватии. В Хорватии после перехода страны на евро резко выросли цены. Местные жители уверены, что в этом виноваты не власти, а недобросовестные торговцы, которые решили нажиться на том, что не все могут «на ходу» пересчитывать стоимость товаров в новой валюте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.