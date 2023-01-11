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В США ураган оставил множество домов без электричества и отрезал пути для эвакуации

11 января 2023 10:41
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Новости США. Более 200 тысяч домов осталось без электричества из-за урагана, который обрушился на Калифорнию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США ураган оставил множество домов без электричества и отрезал пути для эвакуации-1

Сильный ветер, скорость которого достигала 70 километров в час, повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи. Из-за угрозы наводнений десятки тысяч жителей побережья получили приказ об эвакуации. Но люди не могут уехать в безопасные места, потому что большинство дорог оказались заблокированы сошедшими селями. На их расчистку брошены десятки единиц спецтехники. От непогоды пострадал один из крупнейших городов штата Лос-Анджелес. Там вода затопила улицы и метро.

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# Ураганы # Новости США # Фотофакт

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