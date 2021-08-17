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Талибы в Афганистане объявили всеобщую амнистию

17 августа 2021 13:38
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Тысячи местных жителей продолжают покидать Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экстренном порядке многие государства эвакуируют сотрудников дипмиссий. После произошедших событий мир просто захлестнуло недовольство политикой США. И сами американцы, и их союзники по НАТО заявляют о предательстве Байдена.

Талибы в Афганистане объявили всеобщую амнистию-1

Главе Белого дома напомнили о его обещании, что талибы никогда не захватят Кабул, которое он давал, принимая решение о выводе американских войск из Афганистана. Спустя всего несколько дней после этого мировые СМИ рассказывали об ужасе и хаосе в Кабуле после захвата города боевиками. Сам же Байден заявил, что ни о чем не жалеет (подробнее здесь).

Талибы в Афганистане объявили всеобщую амнистию-4

Тем временем в самом Афганистане талибы объявили всеобщую амнистию, пообещав полную безопасность и гражданским, и военным.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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