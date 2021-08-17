Талибы в Афганистане объявили всеобщую амнистию

Тысячи местных жителей продолжают покидать Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экстренном порядке многие государства эвакуируют сотрудников дипмиссий. После произошедших событий мир просто захлестнуло недовольство политикой США. И сами американцы, и их союзники по НАТО заявляют о предательстве Байдена.

Главе Белого дома напомнили о его обещании, что талибы никогда не захватят Кабул, которое он давал, принимая решение о выводе американских войск из Афганистана. Спустя всего несколько дней после этого мировые СМИ рассказывали об ужасе и хаосе в Кабуле после захвата города боевиками. Сам же Байден заявил, что ни о чем не жалеет (подробнее здесь).