В американском Сенате требуют расследования по выводу войск из Афганистана. Байдена называют некомпетентным правителем

В центре внимания СМИ остается ситуация в Афганистане. Тысячи местных жителей продолжают покидать Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экстренном порядке многие государства эвакуируют сотрудников дипмиссий. После произошедших событий мир просто захлестнуло недовольство политикой США. И сами американцы, и их союзники по НАТО считают, что Байден обманул и предал их.

Главе Белого дома напомнили о его обещании, что талибы никогда не захватят Кабул, которое он давал, принимая решение о выводе американских войск из Афганистана. Спустя всего несколько дней после этого мировые СМИ рассказывали об ужасе и хаосе в Кабуле после захвата города боевиками. В американском Сенате уже потребовали срочного парламентского расследования по выводу войск из Афганистана.