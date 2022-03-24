В мире это назвали грубым нарушением международного права. Ровно 23 года назад Америка начала бомбить Югославию

Внеочередную встречу НАТО проводит в день годовщины бомбардировки Югославии. 24 марта ровно 23 года операции, которую силы альянса начали без санкции Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мире это назвали грубым нарушением международного права. Фактически операция была актом агрессии против суверенной страны.

24 марта 1999 года США начали незаконные бомбардировки Югославии, из-за которых едва не началась третья мировая война. Именно так Вашингтон решил продвигать после распада СССР однополярный мир. Тогда страны НАТО наплевали на ООН и решили навести свой порядок на Балканах при помощи истребителей F-16. Бомбардировки продолжались два с половиной месяца. Город буквально утонул в руинах. 1 700 человек погибло. Из них почти 400 – дети. Более 10 тысяч мирных граждан Югославии были серьезно ранены. Полтора миллиона человек оказалось без крыши над головой.

В Сети набирает популярность архивное видео, на котором нынешний президент США Джозеф Байден с гордостью говорит, что это он предложил бомбить Белград. Сенатор Джо утверждал, что у Запада есть все основания вмешаться в чужой конфликт, происходящий за тысячи километров от Америки.

Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я все это предложил.

С позиции Запада война в Косово была ответом на гуманитарную катастрофу. Мнимой борьбой во имя прав человека Вашингтон убивал сотни тысяч мирных граждан во всем мире. С молчаливого одобрения «демократических либералистов» в течение 20 лет были разрушены Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия. 10 войн, 6 миллионов убитых и никаких санкций в отношении агрессора.

За два последних десятилетия Беларусь отразила более семи атак цветных революций. Российское противодействие агрессивным действиям Запада в Южной Осетии и Абхазии в 2008, Евромайдан в 2014, помощь независимой Сирии и Венесуэле. Основной конфликт Запада и России разгорелся именно в 1999 году. Во время бомбежек Белграда. А начиная с Крымской весны у этого конфликта есть четкое продолжение.