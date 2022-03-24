Сербский журналист: я не обвиняю Россию, что она в Украине творит военные преступления. Я убеждён, что это не так

Внеочередную встречу НАТО проводит в день годовщины бомбардировки Югославии. 24 марта ровно 23 года операции, которую силы альянса начали без санкции Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мире это назвали грубым нарушением международного права. Фактически операция была актом агрессии против суверенной страны.
Что такое настоящие союзники, показал тогда Александр Лукашенко. В 1999 году белорусский лидер посетил содрогающуюся от натовских бомбежек Югославию.
Горан Шимпрага, общественный деятель, журналист и публицист (Сербия):
Этот жест дружественный, братский. Сербский народ, мы были под бомбами. Конечно, они нас дистанционно бомбили. Сухопутно не решались, потому что струсили, наверное. Я не могу другого оправдания найти, потому что они бомбили гражданские цели.
Горан Шимпрага:
Я не обвиняю Россию, что она в Украине творит какие-то военные преступления. Я лично глубоко убежден, что это не так. Это все фейковые новости. Но то, что НАТО натворило своей агрессией на мою страну, это факт.
В мире это назвали грубым нарушением международного права. Ровно 23 года назад Америка начала бомбить Югославию – подробнее здесь.