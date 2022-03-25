Взят Изюм и освобождена администрация Мариуполя. Последние данные по ситуации в Украине

25 марта – 30-й день военной спецоперации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий при поддержке российской армии. 24 марта под контроль был взят город Изюм в Харьковской области, освобождена администрация Мариуполя.

ВСУ продолжают поливать «Градами» населенные пункты Луганской и Донецкой областей. Самые ожесточенные бои по-прежнему идут в Мариуполе. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР не менее 20 раз. Они использовали около 300 снарядов и мин.

В свою очередь в Минобороны России заявили об уничтожении складов ВСУ. Там находилась военная техника, бронеавтомобили и вооружение. При отступлении украинские войска намеренно разрушают инфраструктуру и жилые дома, используя для этого тяжелое вооружение. Об этом говорят местные жители. Поэтому на уже освобожденных территориях перед властями ДНР и ЛНР стоит задача обеспечить быстрый переход к мирной жизни и создать комфортные условия для населения.