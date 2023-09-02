Тайфун «Саола» охватит весь юг Китая уже 2 сентября – в Гонконге остановили авиасообщение

Новости Китая. Тайфун «Саола» хозяйничает в Китае. Один человек погиб. В Гонконге приостановили авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за 2 сентября там отменили 460 рейсов. Метеорологи делают неутешительные прогнозы. Ожидается, что уже сегодня тайфун охватит весь юг Китая, включая густонаселенную провинцию Гуандун. Скорость ветра в эпицентре «Саолы» уже достигает 200 километров в час. Синоптики не исключают наводнений. Временно не работают предприятия и школы. Поваленными деревьями перекрыты некоторые дороги. Жителям советуют оставаться дома. Тайфун «Саола» может быть признан самым сильным за последние 70 лет.