Минобороны РФ: уничтожен беспилотник, атаковавший Белгородскую область ночью

В субботу, 2 сентября, над Белгородской областью российскими Вооруженными силами был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По информации пресс-службы российского оборонного ведомства, дрон пытался атаковать территорию России. Примерно в 12:45 по московскому времени была предотвращена предпринятая киевским режимом попытка совершения террористического акта с использованием беспилотника самолетного типа над российской территорией.

Ранее Минобороны РФ также сообщало, что Киев пытался атаковать Крымский мост трижды в ночь с 1 на 2 сентября. ВСУ хотел нанести удары с помощью безэкипажных полупогружных дронов. Отмечается, что все морские плавсредства были ликвидированы.