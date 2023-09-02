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Минобороны РФ: уничтожен беспилотник, атаковавший Белгородскую область ночью

02 сентября 2023 11:52
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В субботу, 2 сентября, над Белгородской областью российскими Вооруженными силами был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По информации пресс-службы российского оборонного ведомства, дрон пытался атаковать территорию России. Примерно в 12:45 по московскому времени была предотвращена предпринятая киевским режимом попытка совершения террористического акта с использованием беспилотника самолетного типа над российской территорией.

Ранее Минобороны РФ также сообщало, что Киев пытался атаковать Крымский мост трижды в ночь с 1 на 2 сентября. ВСУ хотел нанести удары с помощью безэкипажных полупогружных дронов. Отмечается, что все морские плавсредства были ликвидированы.

# Нападение

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