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57 тюремных охранников освободили в Эквадоре – заключённые держали их в заложниках несколько дней

02 сентября 2023 12:02
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Новости Эквадора. В Эквадоре освободили взятых в заложники охранников тюрем. Речь о 50 надзирателях и 7 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли медобследование, серьезных травм никто не получил.

57 тюремных охранников освободили в Эквадоре – заключённые держали их в заложниках несколько дней-1

С 31 августа охранников удерживали заключенные шести тюрем. Вероятно, эти действия являются ответом криминальных группировок на обыски. В результате которых у заключенных изъяли ряд запрещенных вещей. Отметим, это уже не первый раз, когда надзиратели в Эквадоре оказываются в заложниках. В конце июля заключенные одной из тюрем объявили голодовку и захватили охранников.

# Тюрьма # Фотофакт

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