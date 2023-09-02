57 тюремных охранников освободили в Эквадоре – заключённые держали их в заложниках несколько дней

Новости Эквадора. В Эквадоре освободили взятых в заложники охранников тюрем. Речь о 50 надзирателях и 7 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли медобследование, серьезных травм никто не получил.

С 31 августа охранников удерживали заключенные шести тюрем. Вероятно, эти действия являются ответом криминальных группировок на обыски. В результате которых у заключенных изъяли ряд запрещенных вещей. Отметим, это уже не первый раз, когда надзиратели в Эквадоре оказываются в заложниках. В конце июля заключенные одной из тюрем объявили голодовку и захватили охранников.