В Нидерландах ввели ограничения на экспорт в Китай в интересах нацбезопасности

В Нидерландах вступили в силу ограничения на экспорт в Китай. Речь о поставках оборудования для производства полупроводников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято в интересах национальной безопасности, сообщили в правительстве. Теперь, чтобы вывезти оборудование из Нидерландов, местным компаниям необходимо получить специальную лицензию. Это значительно осложнит работу. Тем более учитывая, что сделки с Китаем (как с крупнейшим импортером) приносили хороший доход.