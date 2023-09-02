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В Нидерландах ввели ограничения на экспорт в Китай в интересах нацбезопасности

02 сентября 2023 12:04
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В Нидерландах вступили в силу ограничения на экспорт в Китай. Речь о поставках оборудования для производства полупроводников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах ввели ограничения на экспорт в Китай в интересах нацбезопасности-1

Решение принято в интересах национальной безопасности, сообщили в правительстве. Теперь, чтобы вывезти оборудование из Нидерландов, местным компаниям необходимо получить специальную лицензию. Это значительно осложнит работу. Тем более учитывая, что сделки с Китаем (как с крупнейшим импортером) приносили хороший доход.

# Международная политика # Фотофакт

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