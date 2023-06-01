Сырский заявил о приостановке наступления ВСУ по флангам Артёмовска

Наступление на флангах в районе Артемовска временно прекращено. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в течение прошедших дней были реализованы другие важные задачи. В настоящее время в районе наблюдается период временного затишья. Сырский подчеркнул, что командование группировки предпринимает необходимые меры для возобновления боеготовности подразделений.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России блокируют попытки ВСУ провести контратаки на Артемовск с флангов.