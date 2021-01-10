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На выборах президента в Кыргызстане пока невысокая явка

10 января 2021 12:11
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане проходят досрочные выборы президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране и за рубежом открыто почти 2,5 тысячи участков. Явка пока невысокая – за четыре часа проголосовали чуть более 9 % избирателей.

На выборах президента в Кыргызстане пока невысокая явка-1

На высший пост претендуют 17 кандидатов. В списке избирателей более 3 миллионов 500 тысяч жителей. Одновременно с голосованием за нового главу государства проводится референдум: граждане определят форму правления в стране, президентскую либо парламентскую республику.

На выборах президента в Кыргызстане пока невысокая явка-4

Досрочные выборы президента Кыргызстана объявлены из-за отставки предыдущего главы государства, который сложил свои полномочия на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после парламентских выборов в октябре.

# Выборы # Фотофакт

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