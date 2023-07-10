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СВР РФ: США хотят внедрить идею гражданам России о насильственной борьбе с Кремлем

10 июля 2023 11:23
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Госдепартамент США выступил с призывом к американским СМИ пропагандировать идею о насильственном смещении власти в России, в том числе о вооруженном восстании. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

Внешнеполитический истеблишмент США предъявляет требования к СМИ осуществлять дестабилизирующие действия против России. Их конкретная задача – заложить в умы российских граждан мысль о целесообразности применения силы в борьбе с властью, вплоть до организации вооруженного восстания.

# Международная политика # Сергей Нарышкин

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