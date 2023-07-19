Официальное заявление о создании альтернативной валюты может прозвучать на саммите БРИКС

Финансовое господство США под угрозой. Своим мнением поделился бывший советник главы Пентагона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуглас Макгрегор уверен, что способствовало этому желание более 40 стран использовать новую валюту. Она будет обеспечиваться золотом, крупнейшие мировые запасы которого сосредоточены в Индии, Китае и России.

Макгрегор отметил, что Африка, Латинская Америка и многие страны Азии симпатизируют Москве. Поэтому ожидается, что официальное заявление о создании альтернативной валюты будет сделано во время саммита БРИКС. Он состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге.