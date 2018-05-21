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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов

21 мая 2018 10:04
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Новости Великобритании. 43 миллиона долларов – в такую сумму обошлась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. И это лишь приблизительная цифра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов-1

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов-3

Примерную стоимость рассчитали британские журналисты опираясь на цены сервисов по подготовке торжеств. Большая часть этой суммы ушла на организацию охраны. Примерно 150 тысяч долларов заплатила королевская семья организаторам церемонии, столько же стоили услуги флористов.

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов-6

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов-8

На угощение гостей потратили 385 тысяч, один только свадебный торт обошелся в 65 тысяч. Свадьба Гарри и Меган состоялось 19 мая в Виндзорском замке. На церемонии присутствовали более 2 с половиной тысяч гостей.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов-11

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов-13

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов-15

# Свадьба # Фотофакт

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