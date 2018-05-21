Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов

Новости Великобритании. 43 миллиона долларов – в такую сумму обошлась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. И это лишь приблизительная цифра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерную стоимость рассчитали британские журналисты опираясь на цены сервисов по подготовке торжеств. Большая часть этой суммы ушла на организацию охраны. Примерно 150 тысяч долларов заплатила королевская семья организаторам церемонии, столько же стоили услуги флористов. Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл