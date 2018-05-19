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Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

19 мая 2018 18:43
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Новости Великобритании. Местом главных торжеств стала загородная резиденция британских монархов – Виндзорский замок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл-1

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл-3

Сообщается, что торжество обошлось примерно в полтора раза дороже, чем свадьба принца Уильяма и Кейт. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности уйдет до 40 миллионов долларов. Известно, что на прием в честь новобрачных приглашено около 600 гостей, включая политиков и звезд шоу-бизнеса.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл-6

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл-8

Церемонию бракосочетания вели в прямом эфире местные телеканалы, после венчания новобрачные проехали по улицам города, где их ожидали около 100 тысяч человек. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесет немалую прибыль британской экономике – свыше 680 миллионов евро.

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл-11

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл-13

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл-15

# Свадьба # Фотофакт

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