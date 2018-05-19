Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

Сообщается, что торжество обошлось примерно в полтора раза дороже, чем свадьба принца Уильяма и Кейт. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности уйдет до 40 миллионов долларов. Известно, что на прием в честь новобрачных приглашено около 600 гостей, включая политиков и звезд шоу-бизнеса.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт