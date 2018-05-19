Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

Новости Великобритании. Местом главных торжеств стала загородная резиденция британских монархов – Виндзорский замок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Местом главных торжеств стала загородная резиденция британских монархов – Виндзорский замок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что торжество обошлось примерно в полтора раза дороже, чем свадьба принца Уильяма и Кейт. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности уйдет до 40 миллионов долларов. Известно, что на прием в честь новобрачных приглашено около 600 гостей, включая политиков и звезд шоу-бизнеса.
Церемонию бракосочетания вели в прямом эфире местные телеканалы, после венчания новобрачные проехали по улицам города, где их ожидали около 100 тысяч человек. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесет немалую прибыль британской экономике – свыше 680 миллионов евро.