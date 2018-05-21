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В результате мощного шторма на Шри-Ланке пострадали 8 тысяч человек

21 мая 2018 09:49
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Новости Шри-Ланки. Мощный шторм обрушился на Шри-Ланку. В результате разгула стихии пострадали не менее 8 тысяч местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате мощного шторма на Шри-Ланке пострадали 8 тысяч человек-1

В результате мощного шторма на Шри-Ланке пострадали 8 тысяч человек-3

Трое погибли. Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья, сдувал машины и даже дома. Свыше двух сотен зданий оказались разрушены. В некоторых районах наблюдаются подтопления. Нарушено транспортное сообщение. Прогнозы синоптиков не утешительны: в ближайшее время погодные условия продолжат ухудшаться.

В результате мощного шторма на Шри-Ланке пострадали 8 тысяч человек-6

В результате мощного шторма на Шри-Ланке пострадали 8 тысяч человек-8

# Наводнение # Фотофакт

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