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В Ставропольском крае из-за нашествия саранчи введён режим чрезвычайной ситуации

21 мая 2018 09:58
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Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставропольском крае из-за нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ставропольском крае из-за нашествия саранчи введён режим чрезвычайной ситуации-1

Сильнее всего от крылатых насекомых пострадали Арзгирский, Левокумский и Нефтекумский районы. За несколько дней саранча уничтожила здесь свыше 90 тысяч гектаров озимой пшеницы и других кормовых культур.

В Ставропольском крае из-за нашествия саранчи введён режим чрезвычайной ситуации-4

По самым скромным подсчётам региону нанесен экономический ущерб более чем в 80 тысяч долларов. Для борьбы с вредителями специалисты с помощью наземной и воздушной техники обработали 13 тысяч гектаров полей.

В Ставропольском крае из-за нашествия саранчи введён режим чрезвычайной ситуации-7

# Авария в России

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