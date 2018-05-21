В Ставропольском крае из-за нашествия саранчи введён режим чрезвычайной ситуации

Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставропольском крае из-за нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего от крылатых насекомых пострадали Арзгирский, Левокумский и Нефтекумский районы. За несколько дней саранча уничтожила здесь свыше 90 тысяч гектаров озимой пшеницы и других кормовых культур.