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В аэропорту Токио при взлете загорелся самолёт с пассажирами

21 мая 2018 09:43
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Новости Японии. Срочные сообщения приходят этим утром из Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Токио при взлете загорелся самолёт с пассажирами-1

В местном аэропорту при взлете загорелся самолет с пассажирами. Лайнер стремительно заполнился дымом. Людей с борта экстренно эвакуировали. Однако несмотря на оперативные действия экстренных служб несколько человек все же пострадали. У них наблюдается отравление. По предварительным данным, пожар возник в хвостовой части воздушного судна, где располагается вспомогательный блок питания. Причины случившегося устанавливаются.

В аэропорту Токио при взлете загорелся самолёт с пассажирами-4

# Самолет # Фотофакт

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