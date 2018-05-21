В аэропорту Токио при взлете загорелся самолёт с пассажирами

Новости Японии. Срочные сообщения приходят этим утром из Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Срочные сообщения приходят этим утром из Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В местном аэропорту при взлете загорелся самолет с пассажирами. Лайнер стремительно заполнился дымом. Людей с борта экстренно эвакуировали. Однако несмотря на оперативные действия экстренных служб несколько человек все же пострадали. У них наблюдается отравление. По предварительным данным, пожар возник в хвостовой части воздушного судна, где располагается вспомогательный блок питания. Причины случившегося устанавливаются.