В аэропорту Токио при взлете загорелся самолёт с пассажирами

В местном аэропорту при взлете загорелся самолет с пассажирами. Лайнер стремительно заполнился дымом. Людей с борта экстренно эвакуировали. Однако несмотря на оперативные действия экстренных служб несколько человек все же пострадали. У них наблюдается отравление. По предварительным данным, пожар возник в хвостовой части воздушного судна, где располагается вспомогательный блок питания. Причины случившегося устанавливаются.