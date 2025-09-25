Правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год

Правительство Эстонии утвердило бюджет на следующий год. Приоритетом стала оборона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы на армию составят внушительные 5 % ВВП, что потребует дополнительно 844,5 миллиона евро. Будут сокращены и отложены расходы на модернизацию, а министерствам придется урезать фонд зарплаты на 20 миллионов евро. Аналитики уверены, что несмотря на экономию, бюджетный дефицит сохранится на уровне 4,5 % ВВП.